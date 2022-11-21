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PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu Pençe Kılıç Harekatı sonrası teslim oldu

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Giriş: 21.11.2022 07:47
Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yapmış olduğu ikna çalışması kapsamda Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa bölgesinin sözde sorumlusu teslim oldu. 2013 yılında örgüte katılan teröristin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu öğrenildi.
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