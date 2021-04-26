PKK'nın şehit ettiği Yasin Börü'nün babası Fikri Börü A Haber'de: Bir numaralı faili HDP'dir!

16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü, 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen Kobani olayları sırasında şehit edilmişti. Ankara'da davayı takip eden şehit Börü'nün babası Fikri Börü, A Haber'e konuştu. Baba Börü, "Adil bir şekilde kimin suçu varsa kim olaylara müdahale etmişse cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Börü, "Olayların bir numaralı faili HDP'dir" ifadelerini kullandı.

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