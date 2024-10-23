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PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Barı Iusubov yakalandı

PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon! Barı Iusubov yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 10:17
MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov’u yakaladı.
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