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PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 13:15
Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadı… Neredeyse 40 yıldır Türkiye’nin başına bela oldu. ‘Her evden bir cenaze çıkacak’ diyerek yola çıktı ve siyasi uzantılarıyla da kirli elini siyasete bulaştırdı. A Haber’in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında bölücü terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye yönelik hain planları ele alındı.
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