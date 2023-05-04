04 Mayıs 2023, Perşembe
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PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?
Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadı… Neredeyse 40 yıldır Türkiye’nin başına bela oldu. ‘Her evden bir cenaze çıkacak’ diyerek yola çıktı ve siyasi uzantılarıyla da kirli elini siyasete bulaştırdı. A Haber’in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında bölücü terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye yönelik hain planları ele alındı.