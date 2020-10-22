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PKK’nın dağ kadrosuna ağır darbe! Listeye bir çizik daha

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Giriş: 22.10.2020 11:19
Güncelleme:22.10.2020 15:28
PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar,  Hatay’da etkisiz hale getirildi

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin;
1997 yılında, Hatay/ Erzin/ Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması,

1999'da Hatay'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına,

2017'de Hatay / Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi.

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