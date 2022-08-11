11 Ağustos 2022, Perşembe
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PKK’lı terörist Ebu Ali kod Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle Azez'de yakalandı
Suriye'nin Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.