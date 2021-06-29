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PKK'dan CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!

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Giriş: 29.06.2021 23:27
PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulunduğu bir video paylaştı. Videoda Millet İttifakı üyesi partilere seslenen Karasu, bu partilerin ayakta kalmasının HDP'nin direnişi sayesinde olduğunu söyledi. Sözde elebaşı ayrıca "On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." ifadelerini kullanarak açıkça bir sokak çağrısında bulundu. Terörist Karasu geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda "Türkler önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar" demişti.
PKK'dan CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!
PKK'dan CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj!
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