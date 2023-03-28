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PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi?

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 10:55
Güncelleme:28.03.2023 11:11
HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için aday çıkarmadı. Terör örgütü PKK da HDP ile Kılıçdaroğlu ortaklığı zarar görmesin diye "terör eylemlerine ara verme" kararı aldı. Terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıkladı. Bese Hozat aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na da destek verdi. Peki Kandil HDP’den HDP koalisyondan ne istiyor? Hangi bakanlık pazarlığı yapıldı? Türkiye’yi nasıl paylaşacaklar? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.
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