26 Eylül 2023, Salı
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PKK'da tükenişin fotoğrafı! Fotoğraftaki PKK elebaşları tek tek etkisiz hale getirildi
Son yılların en etkili operasyonları yapıldı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri nokta operasyonlarla PKK elebaşlarını tek tek etkisiz hale getirdi. Fotoğraftaki teröristlerin hepsi tek tek etkisiz hale getirildi. Bölgeyi çok iyi bilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.