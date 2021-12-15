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PKK ve DHKP-C'den sonra FETÖ'cüler de İBB'de! Canlı yayında sert tepki: Bu millete yapılan en büyük ihanettir!

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 09:56
Son dakika haberi... İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. Daha önce PKK, DHKP-C derken şimdi de FETÖ'cüler deşifre oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. İBB'deki skandala sert tepki gösteren Ödünç, "Bu tür çalışmaların yapılması bu millete yapılan en büyük ihanettir." dedi.
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Bu millete yapılan en büyük ihanettir!
"Bu millete yapılan en büyük ihanettir!"
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