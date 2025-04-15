PKK terör örgütü 5 Mayıs’ta mı silah bırakacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 5 Mayıs'ta PKK'nın terör örgütünün silah bırakma kongresini toplayacağı iddiasını değerlendirdi. Kendilerinde bir tarih olmadığını belirtti. Cuma günü Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmenin içeriğini anlatan Hamitoğulları, DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme için de "Beklentimiz görüşmenin süreci hızlandırması" dedi. "Elimizde tarih yapma fırsatı var" ifadelerini kullandı.

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