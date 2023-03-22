PKK lehine slogan atıldı CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu izledi

HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Etkinliğe her fırsatta Türk İHA ve SİHA'larını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

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