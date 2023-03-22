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PKK lehine slogan atıldı CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu izledi

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:24
Güncelleme:22.03.2023 09:25
HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Etkinliğe her fırsatta Türk İHA ve SİHA'larını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.
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