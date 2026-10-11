Erdoğan'dan AK Parti'de net mesaj: "Devletin malına el uzatanla işimiz olmaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına ve parti içindeki isimlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Partinin bir kişinin şahsıyla kaim olmadığını vurgulayan Erdoğan, kibir tuzağına düşenlere, şahsi ikbalini milletin davasının önüne koyanlara ve yanlış yapanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz!" diyerek net tavrını ortaya koyarken, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili de yeni adımların atılacağını açıkladı.