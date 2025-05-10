PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de

Türkiye’nin 50 yıla yaklaşan terör belasından kurtuluşunda önemli bir eşik geçildi. Terör örgütü PKK, kurucusu Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı üzerine kendisini feshedeceği kongreyi tamamladığını açıkladı ve kongrenin 5-7 Mayıs’ta yapıldığı belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.

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