10 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de
PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de

PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2025 12:22
Türkiye’nin 50 yıla yaklaşan terör belasından kurtuluşunda önemli bir eşik geçildi. Terör örgütü PKK, kurucusu Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı üzerine kendisini feshedeceği kongreyi tamamladığını açıkladı ve kongrenin 5-7 Mayıs’ta yapıldığı belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK fesih kongresi | TBMM İdari Amiri Hasan Turan A Haber’de
Terörsüz Türkiye süreci! Hasan Turan A Haber’de
Terörsüz Türkiye süreci! Hasan Turan A Haber’de
MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu!
MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu!
Adım adım Terörsüz Türkiye yolu!
Adım adım Terörsüz Türkiye yolu!
PKK’nın tasfiyesi sonrası süreç nasıl işleyecek?
PKK’nın tasfiyesi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Kaçak yapılara kapı numarası mı verildi?
Kaçak yapılara kapı numarası mı verildi?
Özdil’e cevap: O geri vitesi yedirirler
Özdil’e cevap: O geri vitesi yedirirler
Rümeysa Öztürk serbest
Rümeysa Öztürk serbest
PKK’nın fesih kongresi nasıl karşılık buldu?
PKK'nın fesih kongresi nasıl karşılık buldu?
Atmaca füzesiyle ilk atış!
Atmaca füzesiyle ilk atış!
Terörsüz Türkiye süreci! DEM’li Türk’ü aradı
Terörsüz Türkiye süreci! DEM’li Türk’ü aradı
Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması!
Bakan Fidan’dan terörsüz Türkiye açıklaması!
Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?
Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?
Daha Fazla Video Göster