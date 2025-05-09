09 Mayıs 2025, Cuma
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PKK fesih kararını ne zaman açıklayacak? PKK kongresinde hangi kararlar alındı?
Terör örgütü PKK, İmralı’da yatan elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla kongreyi topladığını duyurdu. Kongrenin 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirildiği bildirildi. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Tunç, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.