13 Eylül 2022, Salı
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Pençe-Kilit'ten özel görüntüler ilk kez A Haber'de! İşte 7 PKK'lının öldürüldüğü mağara
“Pençe Kilit” harekat bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü. Haketatta içinde kapılar olan sığınak ev gibi bir mağara ele geçirildi. Mağarayı terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı bildirildi. Diğer yandan teröristler TSK'nın drone kamerasına takıldı. İşte o operasyondan görüntüler ilk kez A Haber'de...