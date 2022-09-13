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Pençe-Kilit'ten özel görüntüler ilk kez A Haber'de! İşte 7 PKK'lının öldürüldüğü mağara

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Giriş: 13.09.2022 22:24
Güncelleme:13.09.2022 22:28
“Pençe Kilit” harekat bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü. Haketatta içinde kapılar olan sığınak ev gibi bir mağara ele geçirildi. Mağarayı terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı bildirildi. Diğer yandan teröristler TSK'nın drone kamerasına takıldı. İşte o operasyondan görüntüler ilk kez A Haber'de...
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7 PKK’lının öldürüldüğü mağara
7 PKK'lının öldürüldüğü mağara
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