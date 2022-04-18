Pençe-Kilit Harekatı ile terör yuvaları yok ediliyor! Harekat ne anlama geliyor?

Dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatı’nı başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu” açıklaması yaptı. Peki Pençe-Kilit Harekatı’nın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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