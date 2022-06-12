Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Şehit Uzman Çavuş düğünü için gün sayıyordu

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ve çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Acı haberleri memleketlerindeki ailelerine ulaştırılan şehitlerden Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın, Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak düğünü için gün saydığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN