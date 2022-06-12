12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Şehit Uzman Çavuş düğünü için gün sayıyordu
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ve çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Acı haberleri memleketlerindeki ailelerine ulaştırılan şehitlerden Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın, Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak düğünü için gün saydığı öğrenildi.