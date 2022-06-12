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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Şehit Uzman Çavuş düğünü için gün sayıyordu

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Giriş: 12.06.2022 08:53
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ve çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu. Acı haberleri memleketlerindeki ailelerine ulaştırılan şehitlerden Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın, Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak düğünü için gün saydığı öğrenildi.
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Pençe Kilit bölgesinden acı haber
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