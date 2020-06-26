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Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tek hedef teröristler |Video

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Giriş: 26.06.2020 14:18
Güncelleme:26.06.2020 14:18
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tek hedefin teröristler olduğunu, hiçbir sivilin zarar görmediğini ve göremeyeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada;

"Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir. Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da devam etmektedir. Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden Kahraman Ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili flaş açıklama
Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili flaş açıklama
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