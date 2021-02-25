Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus İskender füzelerinin aslında işe yaramadığını ilan etti. Bu sözlerin ardından ortalık karıştı. Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgi alan Ermenistan ordusu, Paşinyan’ın istifasını istedi. Paşinyan bu gelişmelerden sonra ülkede darbe girişimi olduğunu ifade ederek destekçilerini sokaklara çağırdı. Rusya da bir açıklama yaparak, “Gelişmeler endişe verici, anayasal çerçevede kalınmalı” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus İskender füzelerinin aslında işe yaramadığını ilan etti. Bu sözlerin ardından ortalık karıştı. Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgi alan Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan bu gelişmelerden sonra ülkede darbe girişimi olduğunu ifade ederek destekçilerini sokaklara çağırdı. Rusya da bir açıklama yaparak, "Gelişmeler endişe verici, anayasal çerçevede kalınmalı" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ermenistan şu an çökmüş durumdadır. Şimdi NATO AB ve ABD'nin başını çektiği ve Paşinyan'ı desteklediği ilk 3 ortaya çıkacağına şahit olacağız. Bu benim kişisel düşüncem. Rusya'nın bölgede daha fazla etkileşim sahibi olmasının taraftarı olan bir güçten bahsediyoruz. Bölgede Rusya'nın daha fazla etkiye sahip olmasını isteyen güçler Rusya'nın içerisinde de Azerbaycan ve Türkiye ile sıkı iş birliğinde olmak taraftarı olan bölgedeki güçlerle beraber ekonomi kalkınma dahil bir çok projeyi beraber harekete geçirme taraftarı olan görüş mevcuttur. Ama aynı zamanda emperyalist kafadan hala kurtulamayan ve Ermenistan'ı da bunun için maşa olarak kullanmaktan memnuniyet duyan bir güç de mevcuttur.