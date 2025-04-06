06 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı’nda gerginlik

Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2025 13:35
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapıldı. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı’nda gerginlik
Partililer kurultay salonuna alınmadı
Partililer kurultay salonuna alınmadı
Atina’da F-35 rahatsızlığı
Atina'da F-35 rahatsızlığı
Küresel adalet için sorumluluk almalıyız
"Küresel adalet için sorumluluk almalıyız"
Balıkesir Belediyesi’nde borç krizi
Balıkesir Belediyesi’nde borç krizi
CHP şaibeli kurultayı temize çekebilecek mi?
CHP “şaibeli kurultay”ı temize çekebilecek mi?
CHP Kurultayı’nda gerginlik
CHP Kurultayı’nda gerginlik
AK Parti MYK toplanacak
AK Parti MYK toplanacak
Ümit Uysal adaylıktan çekildi
Ümit Uysal adaylıktan çekildi
Özgür Özel’in kurultayda yol haritası ne?
Özgür Özel'in kurultayda yol haritası ne?
CHP Parti Meclisi nasıl şekillenecek?
CHP Parti Meclisi nasıl şekillenecek?
CHP’de kurultay günü
CHP'de kurultay günü
Başkentte yoğun mesai başlıyor
Başkentte yoğun mesai başlıyor
Daha Fazla Video Göster