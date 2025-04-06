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Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik
Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay bugün Ankara'da yapıldı. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu.