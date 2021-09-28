28 Eylül 2021, Salı
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Pandemiyle mücadelede kış planı! AVM, lokanta ve kafede HES Kodu yerine aşı kartı istenecek
Pandemiyle mücadelede aşıya teşvik için iki önemli adım planlanıyor. Öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES Kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. 3. doz için TURKOVAC planı devreye giriyor. Yerli aşının hatırlatma dozunda kullanılması planlanıyor. Son gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.