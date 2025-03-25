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Özgür Özel’in sokak çağrısı kaosa dönüştü! Provokatörler kutsallara saldırıyor | ANALİZ

Özgür Özel’in sokak çağrısı kaosa dönüştü! Provokatörler kutsallara saldırıyor | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 12:27
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası polise havai fişek, yanıcı madde ve asitlerle saldıran vandallar, tarihi Şehzadebaşı Camii avlusuna da musallat oldu. Ecdad yadigarı yapıya zarar veren saldırganlar tarihi caminin kapılarını kırdı ve duvarlarına çıkıp alkol içti. İşte detaylar...
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Özgür Özel’in sokak çağrısı kaosa dönüştü! Provokatörler kutsallara saldırıyor | ANALİZ
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