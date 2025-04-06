Özgür Özel’in kurultayda yol haritası ne? A Haber’de değerlendirdi

CHP'nin olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılacak. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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