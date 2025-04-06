06 Nisan 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Özgür Özel'in kurultayda yol haritası ne? A Haber'de değerlendirdi
CHP'nin olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılacak. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.