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Özgür Özel’in kurultayda yol haritası ne? A Haber’de değerlendirdi

Özgür Özel'in kurultayda yol haritası ne? A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 11:19
CHP'nin olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılacak. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Özgür Özel’in kurultayda yol haritası ne? A Haber’de değerlendirdi
Özgür Özel’in kurultayda yol haritası ne?
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