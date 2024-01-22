22 Ocak 2024, Pazartesi
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Özgür Özel’in gözü Kılıçdaroğlu’nda! Yan yana geldiler...
CHP'de Meclis İdare Amirliği seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Uğur Bayraktutan'ın kazanması, parti içi dengeleri sarstı. Milletvekillerinin aldığı bu tavır sonrasında, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir müze açılışında bir araya geldi. Özel'in selefini yakın markaja alması gözlerden kaçmadı.