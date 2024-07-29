Özgür Özel’den normalleşme yorumu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki pozitif iklim devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, normalleşme vurgusu yaparken, gerginlikten beslenenlerin bu süreçten rahatsız olduğunu söyledi.

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