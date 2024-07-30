Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'a konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine "tiyatro ve kontrollü darbe" olarak nitelendiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Özel, "buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN