Özgür Özel’den İspanya'da tartışılacak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin iç meselelerini ve yargı süreçlerini bir kez daha uluslararası arenada tartışmaya açarak skandal bir tavra imza attı. Barcelona’dan Brüksel’e, Madrid’den Londra’ya kadar kapı kapı dolaşan Özel, Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye’yi Batı’ya şikayet ederken, milli iradeyi yok saydı. Avrupa başkentlerinde "yanımızda durun" çağrısı yapan CHP lideri, Türkiye’nin egemenlik haklarını ve hukuk sistemini yabancı mercilere hedef gösterdi.