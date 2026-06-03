CHP'de büyük çatlak! Kaosun adresi yine aynı: İmzalar toplandı restler çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Koltuk kavgasının gölgesinde kalan ana muhalefet partisinde 111 milletvekilinin 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay çağrısı yapması siyaset kazanını iyice ısıttı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki restleşme, karşılıklı hukuk hamleleri ve ‘grup toplantısı’ kriziyle yeni bir boyuta evrildi. 27 milletvekilinin imza vermediği bildiri sonrası CHP’de ‘ikinci bir parti’ mi doğuyor sorusu akıllara gelirken, A Haber ekranlarına konuk olan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Avukat Aydoğan Ahıakın, CHP’deki derin yarılmayı ve ‘Mutlak Butlan’ tartışmalarını masaya yatırdı.