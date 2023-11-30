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Özgür Özel ve Meral Akşener ne konuştu?

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Giriş: 30.11.2023 13:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.
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Özgür Özel ve Meral Akşener ne konuştu?
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