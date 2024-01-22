Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' destek talebine ret geldi! A Haber'de bomba kulis

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hezimet CHP içindeki dengeleri bir hayli bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan türlü oyunlarla deviren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da kaosun fitili ateşlendi. İlk günden bu yana yaşanan koltuk kavgasındaki yeni perde Özel ve İmamoğlu arasında yaşanıyor. Yerel seçimlere giderayak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu kaybedeceğim korkusu partide yerini sağlamlaştırmanın adımlarını attırdı. Yerel seçimlerde ikili arasındaki adaylık belirleme krizi tırmanırken, yaşanan telefon kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı A Haber'de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Bursalı, "Özgür Özel'in an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğunu ve ondan destek istediğini dile getirirdi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun cevabı ne yönde oldu? İşte detaylar...