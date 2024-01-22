22 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' destek talebine ret geldi! A Haber'de bomba kulis
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hezimet CHP içindeki dengeleri bir hayli bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan türlü oyunlarla deviren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da kaosun fitili ateşlendi. İlk günden bu yana yaşanan koltuk kavgasındaki yeni perde Özel ve İmamoğlu arasında yaşanıyor. Yerel seçimlere giderayak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu kaybedeceğim korkusu partide yerini sağlamlaştırmanın adımlarını attırdı. Yerel seçimlerde ikili arasındaki adaylık belirleme krizi tırmanırken, yaşanan telefon kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı A Haber'de bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Bursalı, "Özgür Özel'in an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğunu ve ondan destek istediğini dile getirirdi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun cevabı ne yönde oldu? İşte detaylar...