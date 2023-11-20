Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öptü!

CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "bir opera gecesi" dinletisine katıldı. Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı..

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