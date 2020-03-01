Özgür Özel şehit Nihat Kara'nın mesajının ardından skandala imza attı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İdlib şehidi Nihat Kara'nın "Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz" mesajının ortaya çıkmasının ardından bir skandala imza attı. Özel, şehit Nihat Kara'nın son mesajının üstünden "İdlib'de ne işimiz var?" dedi.