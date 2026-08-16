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Şırnak'ta 4 kadının bindiği bot devrildi: 1 ölü

Şırnak'ın Güçlükonak yolu üzerinde pikniğe giden ailenin bulunduğu bot devrildi. Suya düşen 4 kadından 3'ü kurtarılırken 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

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