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Özel’in sokak çağrıları ve kurultaya kararı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Özel’in sokak çağrıları ve kurultaya kararı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 16:19
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve teröre yardım etme suçlamalarıyla gözaltına alınmasında sonra Özgür Özel sokak çağrıları yaptı ve olağanüstü kurultay kararı aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
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Özel’in sokak çağrıları ve kurultaya kararı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
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