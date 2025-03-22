22 Mart 2025, Cumartesi
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Özel’in sokak çağrıları ve kurultaya kararı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve teröre yardım etme suçlamalarıyla gözaltına alınmasında sonra Özgür Özel sokak çağrıları yaptı ve olağanüstü kurultay kararı aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.