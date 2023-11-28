Özel ve Akşener görüşecek mi? İYİ Parti'de kazan kaynıyor

Kayıt dışı para... Taciz iddiaları... Para karşılığı anket... İYİ Parti Özkiraz'a para mı teklif etti? Akşener'in partiyi anketlerde yüksek göstermek için para teklif ettiği iddia ediliyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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