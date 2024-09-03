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Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem

Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 19:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yemeğin gündemi tüzük kurultayıydı. Özel 3 dönem kuralı getireceklerini ancak ön seçimden çıkanların bu kuralın dışında kalacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ön seçime ilişkin uyarılarda bulundu. Özel Kılıçdaroğlu ile aralarında hiçbir sorun olmadığına vurgu yaptı.
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Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem
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