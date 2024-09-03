Özel Kılıçdaroğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Özel: Bir duble rakı içtim, ben içtiğimi gizlemem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yemeğin gündemi tüzük kurultayıydı. Özel 3 dönem kuralı getireceklerini ancak ön seçimden çıkanların bu kuralın dışında kalacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ön seçime ilişkin uyarılarda bulundu. Özel Kılıçdaroğlu ile aralarında hiçbir sorun olmadığına vurgu yaptı.

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