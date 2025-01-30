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Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 01:31
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla özel hastaneler yönetmeliği sil baştan yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte özel hastanelerin iletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi. Böylece özel hastaneler sadece kalite açısından değil tıbbi işlemlerin açısında da denetlenecek.
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Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı
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