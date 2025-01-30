30 Ocak 2025, Perşembe
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Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla özel hastaneler yönetmeliği sil baştan yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte özel hastanelerin iletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi. Böylece özel hastaneler sadece kalite açısından değil tıbbi işlemlerin açısında da denetlenecek.