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20.10.2019
Özel harekat polisleri 'Barış Pınarı' için Suriye'ye doğru yola çıktı |Video
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.
Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
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