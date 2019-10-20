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20.10.2019

Özel harekat polisleri 'Barış Pınarı' için Suriye'ye doğru yola çıktı |Video

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.

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