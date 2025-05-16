Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!

Dünya nefesini tuttu, gözler bir kez daha Türkiye’ye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi, bu kez Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sahneye çıktı. Zirveye damga vuran o an ise uluslararası bir gazetecinin Başkan Erdoğan’a söylediği şu sözlerle hafızalara kazındı: “Bütün dünya sizi bekliyor. Barışın anahtarı sizin elinizde.” Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere küresel krizlerin çözümünde yine merkezdeydi. Aliyev ve Paşinyan arasında Erdoğan’ın inisiyatifiyle gerçekleşen dikkat çekici temas da bu gerçeğin yeni bir yansımasıydı. A Haber ekranlarında konuşan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı ise Türkiye’nin geldiği noktayı net bir ifadeyle özetledi: “Türkiye artık Ankara’nın çıkarları için hareket ediyor.” Dünya, Türkiye’nin barıştaki rolünü konuşuyor, Türkiye ise kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor.

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