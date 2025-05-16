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Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!

Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 23:33
Dünya nefesini tuttu, gözler bir kez daha Türkiye’ye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi, bu kez Arnavutluk’un başkenti Tiran’da sahneye çıktı. Zirveye damga vuran o an ise uluslararası bir gazetecinin Başkan Erdoğan’a söylediği şu sözlerle hafızalara kazındı: “Bütün dünya sizi bekliyor. Barışın anahtarı sizin elinizde.” Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere küresel krizlerin çözümünde yine merkezdeydi. Aliyev ve Paşinyan arasında Erdoğan’ın inisiyatifiyle gerçekleşen dikkat çekici temas da bu gerçeğin yeni bir yansımasıydı. A Haber ekranlarında konuşan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı ise Türkiye’nin geldiği noktayı net bir ifadeyle özetledi: “Türkiye artık Ankara’nın çıkarları için hareket ediyor.” Dünya, Türkiye’nin barıştaki rolünü konuşuyor, Türkiye ise kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor.
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Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!
Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!
Özboyacı A Haber’de anlattı: Türkiye oyun kurucu bir devlet!
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