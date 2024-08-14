Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız

Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle kalarak maske ve kesici aletle 5 kişiye saldıran 18 yaşındaki şahıs tutuklandı. Bu korkunç olay sonrası oyun platformlarındaki tehlike bir kez daha gündeme geldi. Oyun bağımlılığının dehşet sonuçlara neden olduğu konuşulurken Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman oyun platformlarına uyarıda bulunarak “Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız.” şeklinde konuştu.

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