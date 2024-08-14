14 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle kalarak maske ve kesici aletle 5 kişiye saldıran 18 yaşındaki şahıs tutuklandı. Bu korkunç olay sonrası oyun platformlarındaki tehlike bir kez daha gündeme geldi. Oyun bağımlılığının dehşet sonuçlara neden olduğu konuşulurken Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman oyun platformlarına uyarıda bulunarak “Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız.” şeklinde konuştu.