Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sonrası AK Parti'den flaş açıklama |Video

Aksaray'da otizimli çocuklara yapılan utanç verici olay sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayı takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayı takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır." dedi.

"OLAYLARI HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Çelik, "Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur." ifadelerini kullandı.