Maltepe'deki çöküşün ardından uzman uyardı: “Her iki binadan biri benzer risk taşıyor”

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt bölümlerinin çökmesinin ardından eski yapı stoğundaki riskler yeniden gündeme geldi. İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, Türkiye ve İstanbul'da 2000 yılı öncesinde yapılan yapıların önemli bölümünde düşük beton kalitesi, yetersiz donatı, kaçak kat ve projesine aykırı müdahale gibi sorunlar bulunduğunu belirtti. Şentürk, korozyon ve taşıma kapasitesindeki kayıpların ani çökmelere yol açabileceğini vurgulayarak riskli yapıların uzmanlarca incelenmesi çağrısı yaptı.