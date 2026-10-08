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Maltepe'deki facianın nedeni belli oldu! 7 katlı binanın 4 katı kaçak çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Maltepe'deki facianın nedeni belli oldu! 7 katlı binanın 4 katı kaçak çıktı

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, yapının geçmişine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, inceledikleri projeye göre binanın zemin artı 3 kat ruhsatlı olduğunu, sonradan 4 kaçak kat eklendiğini belirtti. Ekşi, korozyon, yorgunluk ve olası taşıyıcı sistem müdahaleleriyle birlikte oluşan ek yükün çöküşte etkili olduğunu söyledi. Enkazda 6 kişinin arandığı bildirildi.

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