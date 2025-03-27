27 Mart 2025, Perşembe
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Oteldeki alevler 2 can yuttu! Yangın nasıl çıktı?
Uludağ’da bulunan Kervansaray isimli otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Nuri Bingöl, “Yangın doğrusal değil ivmeli büyür. Küçük gibi görünür ama büyük bir facia ortaya çıkarır. Tadilat dahi olsa yangın sistemleri kapalı olmamalıdır.” dedi.