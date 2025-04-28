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Otelde kimler hangi gizli kararları aldı? İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor?

Otelde kimler hangi gizli kararları aldı? İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 16:37
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması geldi. Emniyet, belediye başkanlarının jammer kullanmasının yasak ve yetkisiz olduğunu açıkladı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde cep telefonu kullandığı ifşası Özgür Özel tarafından yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına kayılan hukukçu avukat Aydoğan Ahıakın ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Tunç değerlendirdi.
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Otelde kimler hangi gizli kararları aldı? İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor?
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