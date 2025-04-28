28 Nisan 2025, Pazartesi
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Otelde kimler hangi gizli kararları aldı? İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması geldi. Emniyet, belediye başkanlarının jammer kullanmasının yasak ve yetkisiz olduğunu açıkladı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde cep telefonu kullandığı ifşası Özgür Özel tarafından yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına kayılan hukukçu avukat Aydoğan Ahıakın ve siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Tunç değerlendirdi.