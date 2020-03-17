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17.03.2020

Otel konforunda gözetim! İşte umreden dönenlerin kaldığı o KYK yurtları |Video

Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye gelen umre yolcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük gözetim için KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdi. O yurtlardan birinde kalan vatandaş cep telefonuyla odasını çekip sosyal medyada paylaştı. Otel konforunda kaldıklarını belirten vatandaş, “Burada kalan ailelerin yakınları bu olaya şahit olsun nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum” ifadelerini kullandı. Vatandaşın sözleri Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerini gözler önüne serdi.
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor UMRE YOLCULARI KARANTİNA YURTLARINA GÖTÜRÜLÜYOR
Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı UMRE YOLCULARI ANKARA'DA KARANTİNAYA ALINDI

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