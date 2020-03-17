- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Otel konforunda gözetim! İşte umreden dönenlerin kaldığı o KYK yurtları |Video
Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye gelen umre yolcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük gözetim için KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdi. O yurtlardan birinde kalan vatandaş cep telefonuyla odasını çekip sosyal medyada paylaştı. Otel konforunda kaldıklarını belirten vatandaş, “Burada kalan ailelerin yakınları bu olaya şahit olsun nasıl bir ortamda kaldığımızı görsün ve kalpleri rahat olsun diye çekiyorum” ifadelerini kullandı. Vatandaşın sözleri Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerini gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.