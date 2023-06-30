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Osmangazi Köprüsü 7 yıldır hizmet veriyor! Köprü bölgede neleri değiştirdi?

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 10:03
Osmangazi Köprüsü’nün açılışının üzerinden 7 yıl geçti. Osmangazi Köprüsü sayesinde 2 saatlik yol 6 dakikaya düştü. Köprü bölgede neleri değiştirdi? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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