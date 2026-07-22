Ankara'da eğitim helikopteri alarmı! Ekipler bölgede

Ankara'nın Temelli bölgesinde meydana gelen eğitim helikopteri kazasının ardından Ankara Valiliği'nden ilk resmi açıklama geldi. Valilik, "Bugün saat 10.02'de Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır." ifadelerini kullandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin canlı yayında aktardı.