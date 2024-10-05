Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçti! Başkan Erdoğan selamladı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, bugün yeni görev yeri Somali’ye doğru yola çıkarken, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Oruç Reis, Somali'de ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurladı. Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı.